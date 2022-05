DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta, mas receios persistem

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no verde esta sexta-feira depois de uma sessão asiática otimista, mas Wall Street passou ao vermelho.

O Stoxx Europe 600 avançou 0,7%, o DAX somou também 0,7%, o CAC valorizou 0,2% e o FTSE 100 subiu 1,2%, com os índices a chegarem a subir mais de 1% durante a sessão.