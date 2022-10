DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta mas traders estão nervosos com Truss

(DJ Bolsa)-- As ações fecharam em alta esta sexta-feira, embora tenham reduzido os ganhos na reta final já que os investidores estão nervosos com as possíveis consequências da turbulência política no Reino Unido.

O Stoxx Europe 600 avançou 0,6%, o CAC 40 subiu 0,9% e o DAX acelerou 0,7%. Já o FTSE 100 somou apenas 0,1%, após o recuo da primeiro-ministra do Reino Unido, Liz Truss, no plano ...