DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta, negociação deve continuar volátil

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram em alta antes do fim de semana, enquanto nos EUA os mercados de ações passaram a subir após uma abertura negativa, enquanto os investidores continuam atentos ao conflito na Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,9% para 454,60 pontos, enquanto o DAX avançou 0,2%, o CAC 40 valorizou 0,1% e o FTSE 100 cresceu 0,3%.