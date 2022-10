DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta no final de sessão volátil

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta sexta-feira, com exceção da bolsa de Londres, no final de uma sessão volátil, enquanto nos EUA os mercados sobem com o foco dos investidores nas grandes tecnológicas.

O Stoxx 600 ganhou 0,1%, o DAX subiu 0,2% e o CAC valorizou 0,5%, ao passo que o FTSE 100 caiu 0,4%.

Nos dados, a taxa de inflação homóloga da Alemanha ...