DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta, traders ignoram receios sobre taxas de juro

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias encerraram no verde esta quinta-feira, com os traders a continuarem animados apesar do ressurgimento da inflação e dos receios sobre as taxas de juro.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,7%. A nível nacional, o índice alemão DAX, o francês CAC e o britânico FTSE 100 valorizaram todos 0,5%.

