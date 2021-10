DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta; Wall Street continua sem direção

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta sexta-feira, enquanto Wall Street continua à procura de direção, depois de o S&P 500 ter alcançado um novo máximo recorde na jornada anterior.

O Stoxx Europe 600 somou 0,5%, enquanto o DAX acelerou 0,5%, o CAC somou 0,7% e o FTSE valorizou 0,2%.