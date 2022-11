DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta; Wall Street na expectativa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta, antes da divulgação das minutas da Reserva Federal dos EUA, enquanto Wall Street mostra pouca direção e liquidez esta quarta-feira.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,6%, o FTSE 100 subiu 0,2%, o CAC somou 0,3% e o DAX fechou ligeiramente acima da linha de água.

"Tendo tido um início positivo, com o FTSE 100 chegando perto dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.