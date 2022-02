DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta; Wall Street passa a ganhos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta segunda-feira, enquanto Wall Street passou a ganhar terreno, após um mês de negociações voláteis devido aos aumentos esperados das taxas de juro.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, o DAX somou 1%, o CAC acelerou 0,5% e o FTSE fechou na linha de água.