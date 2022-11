DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta, Wall Street perde gás

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta sexta-feira, após a subida das bolsas asiáticas e depois de o relatório dos dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA ter mostrado sinais de robustez contínua no mercado de trabalho.

O Stoxx Europe 600 avançou 1,8%, enquanto o DAX somou 2,5%, o CAC disparou 2,8% e o FTSE ganhou 2%. As praças europeias dispararam após as congé...