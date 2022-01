DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta; Wall Street prolonga ganhos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no verde esta quarta-feira, enquanto nos EUA o cenário continua positivo, com os investidores a prepararem-se para que os bancos a nível global comecem a aumentar as taxas de juro.

O índice Stoxx Europe 600 desceu menos de 0,1%, mas o DAX avançou 0,2%, o CAC somou 0,6% e o FTSE 100 valorizou 0,4%.