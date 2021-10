DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em alta; Wall Street testa novos máximos

(DJ Bolsa)-- As ações globais mantêm a tendência de subida esta segunda-feira, no arranque de mais uma semana marcada por vários resultados, em particular das grandes empresas de tecnologia.

Os títulos europeus acabaram por fechar maioritariamente em alta, com o Stoxx 600 a somar 0,1%, o DAX a subir 0,4% e o FTSE a ganhar 0,3%. Em contraciclo, o CAC perdeu 0,3%.