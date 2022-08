DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa após corte parcial de petróleo russo

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em baixa, depois das notícias de que a Rússia interrompeu o fornecimento de petróleo por oleoduto a alguns países da Europa central e de leste.

O índice Stoxx Europe 600 desceu 0,7%, enquanto o DAX perdeu 1,1%, o CAC recuou 0,4% e o FTSE contrariou a tendência, ao subir 0,1%.