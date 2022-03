DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa após dados da Alemanha

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram maioritariamente em baixa esta quarta-feira, depois de a inflação da Alemanha ter disparado para um máximo de 40 anos, enquanto a incerteza sobre as negociações de um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia ensombra os mercados.

O Stoxx 600 caiu 0,4%, o DAX perdeu 1,5% e o CAC recuou 0,7%, enquanto o FTSE 100 subiu 0,6%.