DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa após dados económicos fracos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa, eliminando os ganhos do início da sessão, com os dados económicos fracos do Reino Unido e dos EUA a prejudicar o apetite pelo risco.

O índice Stoxx Europe 600 desceu 0,3%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX fechou em baixa ligeira, o francês CAC estabilizou e o britânico FTSE 100 desvalorizou 1,1%.