DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa após dados fracos dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa esta terça-feira, enquanto as bolsas norte-americanas seguem sem direção, depois de dados dececionantes da confiança do consumidor dos EUA.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,4%, enquanto o FTSE recuou 0,4%, o DAX perdeu 0,3% e o CAC deslizou 0,1%.