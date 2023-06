DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com dados, subida de taxas do BOC

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta quarta-feira, com o peso dos dados económicos dececionantes da China e da subida das taxas de juro do Banco do Canadá, ou BOC, o segundo banco central a aumentar as taxas esta semana.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,2%, o FTSE 100 desceu 0,1%, o DAX recuou 0,2% e o CAC 40 caiu 0,1%.

As exportações da China caíram 7,5% em termos homólogos,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.