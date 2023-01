DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com Fed hawkish

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus caíram no fecho da sessão desta quinta-feira, com os investidores à margem depois dos dados mais robustos do que o esperado do emprego dos EUA e das minutas hawkish da Reserva Federal.

O Stoxx 600 e o CAC caíram ambos 0,2%, o DAX desceu 0,4% e o FTSE 100 contrariou, ao subir 0,6%.

"No que tem sido um início positivo do ano, os mercados europeus fizeram uma pequena pausa hoje [esta ...