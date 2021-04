DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com foco na sessão dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho esta segunda-feira, mas a atenção está na sessão norte-americana, que segue em baixa, no início de uma semana ocupada com resultados empresariais e dados económicos.

O índice Stoxx Europe 600 e o FTSE 100 caíram 0,5% e 0,4%, respetivamente, enquanto o DAX e o CAC perderam ambos 0,1%.