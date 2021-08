DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com minutas da Fed a despertarem cautela

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus encerraram no vermelho esta quinta-feira, enquanto os investidores têm cautela depois de as minutas da Reserva Federal dos EUA terem apontado para a potencial redução das compras de ativos este ano.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 1,5%, o DAX desceu 1,3%, o CAC perdeu 2,4% e o FTSE 100 desvalorizou 1,5%.