DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com payrolls dos EUA aquém do esperado

(DJ Bolsa)-- As praças europeias encerraram no vermelho, depois de Wall Street ter passado a cair no seguimento do relatório pior do que o esperado dos payrolls não-agrícolas dos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,5%, o DAX desceu 0,4%, o CAC perdeu 1,1% e o FTSE 100 recuou 0,4%.