DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com peso das tensões geopolíticas

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam em baixa esta quarta-feira, com as tensões geopolíticas a continuarem a penalizar o sentimento do mercado. Nos EUA, os índices continuam no vermelho enquanto os investidores aguardam pelas minutas da Reserva Federal.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,9%, o índice alemão DAX desceu 1,4%, o francês CAC perdeu 1,6% e o britânico FTSE 100 caiu 0,5%.

... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.