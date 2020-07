DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com receios do vírus

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho esta segunda-feira, com os receios sobre uma segunda vaga de infeções do coronavírus no continente e o aumento das tensões entre os EUA e a China a pressionarem os índices.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,2%, enquanto o DAX fechou na linha de água e o CAC 40 e o FTSE 100 perderam ambos 0,3%.