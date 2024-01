DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com receios sobre taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- As ações europeias desceram esta terça-feira, com o recuo das expectativas sobre as taxas de juro, depois de vários responsáveis do Banco Central Europeu terem sugerido que são improváveis cortes de taxas por agora.

O índice continental Stoxx Europe 600 desceu 0,2%, enquanto o alemão DAX perdeu 0,3%, o francês CAC recuou 0,2% e o britânico FTSE caiu 0,5%.

