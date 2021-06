DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com sessão volátil nos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta quarta-feira, enquanto nos EUA os mercados de ações seguem maioritariamente em alta, depois de o Nasdaq ter encerrado num máximo recorde na terça-feira.

O Stoxx 600 caiu 0,7%, o DAX recuou 1,2% e o CAC desceu 0,9%, ao passo que o FTSE 100 perdeu 0,2%, depois de ter estado a subir.