DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com subida dos preços do gás

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em baixa com os receios sobre o aumento dos preços do gás natural e com o peso das novas restrições contra o coronavírus na China.

O Stoxx Europe 600 desceu 0,5%, o DAX caiu 1,4%, o CAC 40 perdeu 0,6% e o FTSE 100 estabilizou.