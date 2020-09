DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa com tensões EUA-China

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram em baixa com os receios sobre as tensões entre os EUA e a China e as novas restrições para conter o aumento dos casos do coronavírus. Nos EUA, a queda das tecnológicas pressiona o S&P 500, no final de mais uma semana tumultuosa para o mercado de ações.

O índice Stoxx Europe 600, o DAX e o FTSE 100 recuaram 0,7% e o CAC perdeu 1,2%.