DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa; Credit Suisse afunda mais de 24%

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa esta quarta-feira, com a continuação dos receios dos investidores sobre o potencial efeito na banca global do colapso do banco norte-americano Silicon Valley Bank e dos problemas do suíço Credit Suisse.

O Stoxx 600 caiu 2,9%, o DAX perdeu 3,3%, o CAC recuou 3,6% e o FTSE 100 desvalorizou 3,8%.

O Credit Suisse afundou 24,2%, depois de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.