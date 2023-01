DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa; Dow cai mais de 200 pontos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus fecharam no vermelho esta quinta-feira, enquanto nos EUA o Dow cai mais de 200 pontos, em mais um dia de perdas para as bolsas norte-americanas, com os investidores a analisarem sinais mistos sobre o estado da economia.

O Stoxx 600 caiu 1,5%, o DAX recuou 1,7%, o CAC perdeu 1,9% e o FTSE 100 caiu 1,1%.

O S&P 500 desce 0,9%, o Dow Jones Industrial Average recua 0,8%, enquanto o Nasdaq Composite ...