DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa, Dow Jones cai cerca de 1.000 pontos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta segunda-feira, enquanto nos EUA o Dow Jones cai mais de 1.000 pontos, com a perspetiva de um ataque da Rússia contra a Ucrânia a pesar sobre o sentimento do mercado.

O Stoxx 600 e o DAX perderam ambos 3,8%, o CAC recuou 4% e o FTSE 100 desvalorizou 2,6%.