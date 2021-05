DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa enquanto ações dos EUA perdem

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa esta terça-feira, com as ações das tecnológicas e das fabricantes de automóveis entre as cotadas com pior desempenho na região.

O índice Stoxx Europe 600 desceu 1,4%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX perdeu 2,5%, o francês CAC recuou 0,9% e o britânico FTSE 100 desvalorizou 0,7%.