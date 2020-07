DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa enquanto EUA passam ao verde

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta terça-feira, enquanto do outro lado do Atlântico os mercados sobem, numa altura em que os investidores digerem os resultados do segundo trimestre dos principais bancos e procuram pistas sobre o estado da economia norte-americana.

O Stoxx Europe 600 recuou 0,8%, o DAX perdeu 0,8%, o CAC 40 recuou 1% e o FTSE 100 foi a exceção, ao valorizar menos de 0,1%.