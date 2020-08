DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa enquanto EUA passam ao vermelho

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA passaram para o vermelho esta sexta-feira, após uma abertura positiva motivada pelos relatórios de resultados que mostraram que as maiores empresas tecnológicas do mundo estão a ter fortes desempenhos.

O S&P 500 cai 0,6%, o Nasdaq Composite Index desce menos de 0,1%, enquanto o Dow Jones Industrial Average recua 1%.