DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa enquanto quedas dos EUA aceleram

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no vermelho, enquanto o Dow Jones Industrial Average cai quase 800 pontos esta segunda-feira, prolongando a queda do mercado para a quarta semana consecutiva.

O índice Stoxx Europe 600 perdeu 3,2%. A nível nacional, o índice alemão DAX caiu 4,4%, o francês CAC desvalorizou 3,7% e o britânico FTSE 100 desceu 3,4%.