DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa enquanto Wall Street acelera

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em baixa, enquanto os mercados dos EUA sobem, num momento em que os investidores analisam os mais recentes desenvolvimentos sobre o conflito Rússia-Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 perdeu 0,5% e o CAC recuou 0,3%, enquanto o DAX deslizou menos de 0,1% e o FTSE ganhou 0,1%.