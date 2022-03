DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa, EUA acentuam perdas

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa esta segunda-feira, devido aos receios das consequências económicas do conflito Ucrânia-Rússia, antes do final de mais uma ronda de negociações de cessar-fogo entre representantes dos dois países.

O índice Stoxx Europe 600 recuou 1,1%, o DAX caiu 2%, o CAC 40 perdeu 1,3% e o FTSE 100 deslizou 0,4%.