DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa, EUA acentuam quedas

(DJ Bolsa)-- As praças europeias encerraram no vermelho esta segunda-feira, enquanto os mercados de ações dos EUA acentuam as quedas da abertura com o peso das tecnológicas, enquanto as obrigações soberanas prolongam as quedas e os investidores esperam pelos dados da inflação e pelo início da temporada de resultados.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 1,5%.