DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa, EUA caem antes das minutas da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta quarta-feira, enquanto os investidores aguardam mais detalhes sobre o plano da Reserva Federal dos EUA para aumentar as taxas de juro.

O Stoxx Europe 600 perdeu 1,5% sob pressão do setor automóvel e tecnológico. O DAX cedeu 1,9%, o CAC perdeu 2,2% e o FTSE deslizou 0,4%.