DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa, EUA descem após reuniões da Fed, BOE

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em baixa esta quinta-feira, depois das mais recentes indicações de política monetária da Reserva Federal dos EUA e do Banco de Inglaterra, ou BOE.

O presidente da Fed, Jerome Powell, disse na quarta-feira que as taxas de juro podem atingir um pico a um nível mais elevado do que o esperado, enquanto o BOE disse esta quinta-feira que a taxa máxima ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.