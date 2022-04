DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa, EUA descem com receios sobre inflação

(DJ Bolsa)-- A maioria dos mercados europeus fechou em queda, enquanto as ações dos EUA acentuam as perdas, com os investidores a manifestarem receios sobre a incerteza económica e a aceleração da inflação numa fase de subidas das taxas de juro.

O índice Stoxx Europe 600 desceu 0,6%, assim como o índice alemão DAX, enquanto o britânico FTSE 100 recuou 0,7%.