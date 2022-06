DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa, EUA seguem na linha de água

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa, enquanto os EUA seguem perto da linha de água, penalizadas pelos receios sobre a restrição monetária dos bancos centrais e fracos dados económicos.

O Stoxx Europe 600 desceu 0,3%, enquanto o índice alemão DAX e o francês CAC recuaram 0,7% e o britânico FTSE perdeu 0,1%.