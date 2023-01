DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa; EUA seguram ganhos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no vermelho esta terça-feira, depois dos fortes ganhos da sessão anterior, enquanto nos EUA os mercados conseguem manter as subidas, enquanto os investidores analisam os comentários recentes de responsáveis da Reserva Federal.

O Stoxx Europe 600 caiu 0,6%, o FTSE 100 desceu 0,4%, o DAX desvalorizou 0,1% e o CAC 40 perdeu 0,6%.

"Os mercados europeus passaram a maior parte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.