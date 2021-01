DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa; EUA sobem com foco na Geórgia

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias encerraram maioritariamente em baixa esta terça-feira, enquanto nos EUA os mercados de ações sobem, numa altura em que o foco está nas eleições no estado da Geórgia, que vão ditar o controlo do Senado.

O índice Stoxx Europe 600 recuou 0,2%, o DAX perdeu 0,6% e o CAC caiu 0,4%, ao passo que e o FTSE 100 subiu 0,6%.