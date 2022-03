DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa, mas índices reduziram quedas

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta segunda-feira, mas reduziram as perdas anteriores, numa altura em que os mercados recuperam após a Rússia invadir a Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 recuou 0,1%, o DAX desceu 0,7%, o CAC caiu 1,4% e o FTSE 100 desvalorizou 0,4%.