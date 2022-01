DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa no final de semana volátil

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caíram no final de uma semana volátil para os mercados globais, numa altura em que os investidores se preparam para os aumentos das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA e reagem às tensões entre a Rússia e o Ocidente.

"As rotações desta semana parecem ser sintomas de um mercado que está com dificuldade em olhar para além das consequências dos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone