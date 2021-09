DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa; petróleo prolonga subida

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta quarta-feira, ao passo que os mercados de ações dos EUA sobem, enquanto o petróleo continua numa tendência ascendente.

O Stoxx 600 caiu 0,7%, o DAX desceu também 0,7%, o CAC caiu 1% e o FTSE 100 desceu 0,3%.