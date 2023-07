DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa pressionada por dados industriais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam em baixa moderada esta segunda-feira, enquanto Wall Street segue em alta ligeira, numa sessão marcada por fracos dados industriais em ambos os lados do Atlântico.

O índice continental Stoxx Europe 600 desceu 0,2%, enquanto o alemão DAX perdeu 0,4%, o francês CAC recuou 0,2% e o britânico FTSE caiu 0,1%.

Nos EUA, as aç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.