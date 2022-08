DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em baixa pressionada por geopolítica, economia

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus desceram ligeiramente esta segunda-feira, enquanto Wall Street sobe de forma moderada, num momento de receios sobre as tensões diplomáticas entre os EUA e a China e os sinais de abrandamento económico.

O índice Stoxx 600 perdeu 0,2%, o DAX deslizou menos de 0,1%, o CAC recuou 0,2% e o FTSE desceu 0,1%.