DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em queda após BCE subir juros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam a cair, depois de o Banco Central Europeu ter subido as taxas de juro em 50 pontos base e ter dito que prevê que as taxas subam "significativamente".

O Stoxx Europe 600 afundou 2,9%, o DAX caiu 3,3% e o CAC 40 deslizou 3,1%. Já o FTSE 100 caiu 0,9%, depois de o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter subido também os juros em 50 pontos base.

A ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.