DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em queda após dados do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caíram no fecho desta quarta-feira, depois de os dados do Reino Unido terem revelado que a inflação de julho subiu 10,1% em termos homólogos, um máximo de 40 anos.

O Stoxx Europe 600 perdeu 0,9%, enquanto o DAX recuou 2 %, o CAC perdeu 1% e o FTSE 100 desceu 0,3%.