DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em queda com receios de restrição global

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta terça-feira, uma vez que os receios com a restrição agressiva da política monetária por parte dos bancos centrais pesaram sobre o sentimento do mercado.

O Stoxx Europe 600 caiu 1,1%, o FTSE 100 cedeu 0,6%, o DAX recuou 1% e o CAC 40 perdeu 1,4%.